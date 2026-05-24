Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, kozlarını paylaştı.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan final maçını Olympiakos 92-85 kazandı ve Avrupa’nın en büyüğü oldu. Yunanistan ekibi yarı finalde de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.

13 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRDİLER

Yunanistan ekibi, EuroLeague’deki 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, bu sezonla birlikte EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürmüştü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi.