Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İspanyol yayın kuruluşu RTVE’ye verdiği röportada İran ile yaşanan savaşın enflasyon üzerindeki etkilerini ve bankanın bu duruma vereceği tepkiyi titizlikle ölçüp tarttıklarını ifade etti.

Lagarde, politika yapıcıların "muazzam bir belirsizlikle" karşı karşıya olduğunu ve çatışmanın yansımalarını tam olarak kavrayabilmek için "çok daha fazla veriye" ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Lagarde, piyasaların büyük bir beklenti içinde olmasına rağmen, önümüzdeki ay faiz artırımına gidilip gidilmeyeceği konusunda net bir renk vermekten kaçındı.

HEDEF YÜZDE 2 ENFLASYON

Ekonomiyi doğru rotada tutmanın zorluklarına değinen Lagarde, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli olarak çok hızlı tepki verme riski ile çok geç kalma riski arasında gidip geliyoruz. Ekonomilerimizi, temel hedefimiz olan orta vadeli yüzde 2'lik enflasyon oranına ulaştıracak doğru yolu bulmak zorundayız."

ECB, 30 Nisan'daki toplantısında borçlanma maliyetlerini değiştirmeme kararı almış ancak Haziran ayında bir faiz artışının gündeme gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir bu adımı "kaçınılmaz" olarak nitelendirirken, diğer yetkililer veri akışının beklenmesi gerektiğini savunarak daha temkinli bir duruş sergiliyor.

ENERJİ MALİYETLERİ VE STAGFLASYON TEHLİKESİ

Orta Doğu’daki çatışmalar ve beraberinde gelen enerji maliyetlerindeki artış, bölgede enflasyonu halihazırda yüzde 3 seviyesine çekmiş durumda. Uzmanlar bu yükselişin devam etmesini beklerken, ekonomik aktivitede yavaşlama emareleri de görülmeye başlandı. Cuma günü açıklanan veriler, bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretiminde beklenmedik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Avrupa'nın bir "stagflasyon şoku" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bu durum ECB’yi zor bir pozisyonda bıraksa da analist ve yatırımcıların çoğu haziran ayında bir artış ve yıl sonuna kadar en az bir hamle daha bekliyor.

KRİZİN DERİNLİĞİ KARAR MEKANİZMASINDA BELLİ OLACAK

Piyasaların beklentileri ile bankanın sorumlulukları arasındaki farka dikkat çeken Lagarde, "Piyasalar da bizim baktığımız verilere bakıyor ve öngörüde bulunmaya çalışıyor. Ancak bizim görevimiz enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek piyasaların böyle bir zorunluluğu yok" dedi.

Lagarde, kararlarının krizin derinliğine, süresine ve yansımalarına bağlı olacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir karar almadan önce çok daha fazla veriye ihtiyacımız var. Fiyatların nereye evrildiğini dolaylı maliyetler üzerindeki etkilerini ve maaş pazarlıklarına yansımalarını çok iyi anlamalıyız."