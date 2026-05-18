2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı “Bangaranga” adlı şarkısıyla kazanan Bulgar şarkıcı Dara, sadece başarısıyla değil özel hayatıyla da gündem oldu. Yarışma sonrası yaptığı açıklamada Türk eşi olduğunu söyleyen sanatçının sözleri Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının eşinin medikal doktor olduğu ve farmakoloji alanında doktora yaptığı öğrenildi.
''TÜRKÇE ÖĞRENİYOR''
Gerçek adı Darina Yotova olan Dara, Eurovision zaferinin ardından Türkçe öğrendiğini ve Türkiye ile güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Sanatçının bu açıklamaları sonrası gözler özel hayatına çevrildi.
MEDİKAL DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bulgar basınında yer alan bilgilere göre Dara’nın 2025 yılında Ervin İvanov ile evlendiği belirtiliyor. Çiftin ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ettiği ifade edilirken, İvanov’un medikal doktor olduğu aktarıldı.
FARMAKOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPIYOR
Ayrıca İvanov’un Sofya’da tıp eğitimi aldığı ve farmakoloji alanında doktora yaptığı yönünde bilgiler bulunuyor. Ancak çiftin özel yaşamlarını basından uzak tutması nedeniyle detayların sınırlı olduğu belirtiliyor.
Eurovision başarısının ardından Dara’nın sosyal medya hesaplarına çok sayıda tebrik mesajı gelirken, Türk eşiyle ilgili açıklamaları da iki ülke arasında ilgi uyandırdı.
İkilinin uzun bir süredir de sevgili olduğu biliniyor. 2022 yılında yaptıkları paylaşımda da birbirlerine tutkuyla bağlandıklarını açıklamışlardı.
