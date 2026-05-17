Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve İsrail'in katılımı nedeniyle 5 ülkenin boykot ettiği olaylı 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nda zafer Bulgaristan’ın oldu. "Bangaranga" adlı dinamik şarkısıyla sahne alan Bulgaristan temsilcisi Dara, jüri ve halk oylamasından topladığı 516 puanla zirveye yerleşerek ülkesine tarihi bir başarı kazandırdı.

Yarışmada İsrail 343 puanla ikinci, Romanya ise 296 puanla üçüncü sırada yer aldı. En yakın rakibi İsrail’e tam 173 puan fark atarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Dara, zaferinin ardından Türk hayranlarını unutmayarak samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisine destek veren Türk müzikseverlere teşekkür eden Bulgar yıldız, Türkiye ile olan bağını ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirdi.

EŞİNİN TÜRK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Türkiye’ye duyduğu sevgiyi aktaran şampiyon şarkıcı, eşinin Türk olduğunu vurgulayarak yakında bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini belirtti. Dara, röportajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim."

Eurovision sahnesindeki güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dara, bu açıklamalarıyla hem yarışma sonrasındaki şampiyonluk coşkusunu paylaştı hem de Türk hayranlarının gönlünü kazandı.