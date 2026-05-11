Avusturya’nın başkenti Viyana, bu yıl 70’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, dev organizasyon "Avrupa’nın Kalbinde Müzikle Birleşiyoruz" sloganıyla bugün gerçekleştirilecek Turkuaz Halı etkinliğiyle kapılarını açıyor.

Ancak 12-16 Mayıs tarihleri arasında yapılacak yarışma, son yılların en büyük diplomatik ve toplumsal tepkileriyle karşı karşıya kalmış durumda.

Gazze’de devam eden askeri operasyonlar ve İran ve Lübnan'a yönelik saldırılara devam eden İsrail’in organizasyonda yer almasına yönelik tepkiler büyürken; Peter Gabriel, Roger Waters ve Macklemore gibi dünyaca ünlü 1100’den fazla sanatçının destek verdiği "Soykırıma Müzik Yok" girişimi, İsrail diskalifiye edilmedikçe yarışmanın yapılmaması gerektiğini savunan sert bir bildiri yayımladı.

BİRÇOK ÜLKE YARIŞMAYA KATILMIYOR

Siyasi gerilimin tırmandığı süreçte İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda gibi ülkeler boykot kararı alarak Viyana’ya temsilci göndermeyeceklerini duyurdu. Bazı yayıncı kuruluşların yarışmayı ekranlara taşımama kararı almasıyla birlikte, her yıl ortalama 170 milyon kişiye ulaşan izlenme oranlarının bu yıl ciddi bir düşüş yaşaması bekleniyor.

ROMANYA'NIN ŞARKISI KRİZ ÇIKARTTI

Organizasyonun üzerindeki baskı sadece İsrail katılımıyla sınırlı kalmazken, Romanya temsilcisi Alexandra Capitanescu’nun "Choke Me" (Boğ Beni) adlı şarkısı da kadına yönelik şiddeti yücelttiği iddiasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Genç sanatçı, sözlerin mecazi bir anlam taşıdığını ve insanın kendi üzerindeki içsel baskısını anlattığını savunsa da şarkı üzerindeki tartışmalar dinmiş değil.

ASYA'DA DA YAPILACAK

Öte yandan Eurovision markası, Avrupa dışındaki coğrafyalara yayılma stratejisini sürdürüyor. ABD’de beklenen ilgiyi görmeyen Amerikan Şarkı Yarışması projesi rafa kaldırılırken, Eurovision’un Asya ayağı için ilk somut adım atıldı.

Aralarında Güney Kore, Vietnam ve Filipinler’in de bulunduğu 10 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan ilk "Eurovision Asya Şarkı Yarışması"nın 14 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Viyana’daki ana organizasyon ise bu yıl müzikten ziyade politik ayrışmalar ve etik tartışmalarla tarihe geçmeye hazırlanıyor.