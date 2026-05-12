Antalya’da ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan Sinan Yalçın, güven duyduğu bir finansman şirketi çalışanı tarafından "sahte referans numarası" yöntemiyle dolandırıldığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Toplamda 2 milyon 300 bin lirasını kaptıran Yalçın, "Ev sahibi olalım derken hayatımızın şokunu yaşadık" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Sinan Yalçın, çevresindeki komşularının tavsiyesi üzerine geçtiğimiz Aralık ayında bir finansman şirketine başvurdu. Burada tanıştığı şirket personeli Ünal K., Yalçın’ın iş yerine giderek "kampanyanın son günü" olduğu bahanesiyle önce 293 bin lira nakit teminat aldı. Ardından, Yalçın’a verdiği sözde referans numaralarıyla 1,5 ay içerisinde şirketin hesabına 2 milyon lira daha yatırttı.

GECE YARISI GELEN TELEFON DÜNYASINI BAŞINA YIKTI

Haftalarca resmi sözleşmesini bekleyen Yalçın, Nisan ayı başında şirket müdüründen gelen bir telefonla sarsıldı. Telefonda Ünal K.’nin işten ayrıldığı ve şubeye gelmesi gerektiği söylendi. Şirkete gittiğinde ise şoke edici gerçeği öğrendi: Kendisine verilen referans numaralarının sahte olduğu ve yatırdığı paraların büyük kısmının kendi adına kaydedilmediği ortaya çıktı.

'TÜM BİRİKİMİMİZ GİTTİ'

Yaşadığı süreci anlatan mağdur Sinan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemi bilmediğim için tamamen çalışanın yönlendirmesiyle hareket ettim. Şirketin hesabına para yatırdığım için içim rahattı ancak meğer sahte numaralarla yönlendirilmişim. Şirket yetkilileri başta 'mağduriyetini gidereceğiz' dese de bir aydır ne arayan var ne soran. Evlenirken takılan takılarımızdan yılların birikimine kadar her şeyimizi buraya yatırmıştık. Resmen başımdan aşağı kaynar sular döküldü."