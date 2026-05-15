Zonguldak’ta yaşayan A.K, ev sahibi olma amacıyla tasarruf finansman şirketi görevlisi olduğunu düşündüğü İ.A. (31) ile iletişime geçti. Bir yılı aşkın sürede İ.A’ya toplam 2 milyon 700 bin liradan fazla ödeme yapan A.K, herhangi bir sonuç alamayınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Soruşturma dosyasını inceleyen savcı, sunulan dekontlardaki punto farklılıklarını fark ederek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine detaylı inceleme talimatı verdi.

Yapılan araştırmada, İ.A’nın 2024 yılında çalıştığı tasarruf finansman şirketinden ayrıldığı, ancak bunu gizleyerek kendisini hâlâ şirket çalışanı gibi tanıttığı belirlendi. Şüphelinin aynı yöntemle kentte 3 kişiyi daha dolandırdığı ve toplamda 3 milyon 500 bin liradan fazla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin özellikle akraba ve yakın çevresini hedef aldığını, sahte dekont ve sözleşmeler hazırlayarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi. Yaklaşık bir ay süren teknik takip ve telefon dinlemesinin ardından sürekli yer değiştirdiği belirlenen İ.A, birlikte hareket ettiği değerlendirilen H.M.A. (28) ile birlikte Manisa’da saklandıkları evde yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda sözleşmeler, dekontlar ve cep telefonları ele geçirildi. Zonguldak’a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan MASAK ve banka hesaplarına yönelik incelemelerde, İ.A’nın hesaplarında 100 milyon lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu, mağdurlardan elde edilen paranın büyük kısmının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ortaya konuldu.