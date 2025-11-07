Son dönemde artan ekonomik belirsizlik nedeniyle birçok kişi altınlarını evde saklamayı tercih ediyor. Uzmanlara göre bu yöntem, doğru koşullar sağlanmazsa altının parlaklığını, hatta değerini kaybettirebilir. Özellikle nem, altının uzun vadeli korunmasında en çok göz ardı edilen ama en kritik faktörlerden biri.

NEM ALTINI YIPRATIYOR

Altın, kimyasal olarak en kararlı metallerden biri olmasına rağmen “hiç etkilenmez” demek doğru değil. Evdeki yüksek nem oranı, altının içeriğindeki diğer metallerle tepkimeye girerek kararma, matlaşma ve mikroskobik korozyon yaratabiliyor. Kullanılan ziynet eşyalarının çoğu 14 veya 22 ayar olduğundan, içinde bakır, gümüş, nikel gibi metaller bulunuyor. Bu metaller nemle temas ettiğinde oksitleniyor. Altın rengini kaybediyor, parlaklığını yitiriyor özellikle bilezik, kolye ve yüzüklerde görsel değeri azalıyor.

Londra merkezli kuyum eksperi Thomas Riley, “Altın paslanmaz ama alaşımlar oksitlenir. Bu yüzden uzun süre nemli bir ortamda tutulan altın, estetik olarak değer kaybeder ve ikinci el satışında daha düşük fiyatla işlem görebilir” uyarısında bulundu.

POŞET VE KUTULAR GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİL

Birçok kişi altınlarını naylon poşet veya metal kutu içinde muhafaza ediyor ancak bu kapalı alanlarda hava sirkülasyonu olmadığından, yoğuşma meydana geliyor. Bu durum, altınların birbirine sürtünerek mikro çizikler oluşturmasına, poşetlerin içindeki metal fermuar veya zımba kısımlarının oksitlenmesine ve uzun vadede altının yüzey dokusunun bozulmasına neden olabiliyor.

Amerikan Gemoloji Enstitüsü (GIA) raporlarına göre, metal kutuların iç yüzeyinde bile nem birikimi oluşabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, saklama için pamuklu bez kese veya yumuşak iç kaplamalı kasa öneriyor.

AMBALAJ VE SERTİFİKAYA DİKKAT

Gram altın ve külçeler genellikle vakumlu ambalaj veya sertifikalı paket içinde satılıyor. Nem, bu ambalajın içinde buhar damlacıkları oluşturduğunda yapışkan tabaka gevşiyor, sertifikadaki yazılar siliniyor veya hologramlar bozulabiliyor. Bu da ürünün satışta “açılmış ürün” olarak değerlendirilmesine yol açabiliyor.

DEĞER KAYBI RİSKİ VAR

Kuyumcular genellikle parlak, temiz ve çiziksiz altınlara daha yüksek fiyat verir. Nemli ortamda saklanan altınlarda renk solması veya korozyon izleri oluştuysa, bozdurma sırasında gram başına düşüş yaşanabiliyor. Yani kötü saklama koşulları, fiziksel olmasa da finansal kayıp yaratıyor.

UZMANLARDAN ALTIN SAKLAMA TAVSİYESİ

Altınları korumak için dikkat edilmesi gereken bazı temel güvenlik adımları da var:

- Nemden uzak tutun: Saklama kutusuna bir adet silika jel (nem emici paket) koyun.

- Sıcaklık sabit olsun: Altın, aşırı sıcak-soğuk değişimlerinden etkilenir. Oda sıcaklığı en ideali.

- Yangın ve hırsızlık sigortası yaptırın. Evde yüksek miktarda altın varsa sigorta şart.

- Kasanızı sabitleyin: Taşınabilir kasalar hırsızlıkta kolay hedef olur.

- Evde değil, bankada saklayın: Uzmanlar, yüksek değerli altınların kiralık banka kasalarında tutulmasını öneriyor.