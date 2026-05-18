Bartın Amasra'da bir evde başlayan yangın cami ve köy konağına da sıçradı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 yapı da kullanılamaz hale geldi.

Gece yarısı Şükürler köyünde İbrahim T.'ye ait evde yangın çıktı.

Durumu fark eden İbrahim T., dışarı çıkıp itfaiyeye ihbarda bulundu. Büyüyen alevler, evin yanında bulunan 2 katlı köy konağına ve camiye sıçradı. Köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ev, köy konağı ve cami kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.