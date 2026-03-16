Evde mutfak dolaplarında kullanılma sırasının gelmesini bekleyen porselen yemek takımlarınız zengin olmanızı sağlayabilir. Bir dönem herkesin evinde bulunan ve gündelik kullanım ürünü olan porselen yemek takımları antika piyasasında yeniden değer kazanmaya başladı. Türkiye'de 1970-1990 yılları arasında üretilen ve satışa sunulan bu takımlar ciddi fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

SADECE BASİT BİR YEMEK TAKIMI DEĞİLMİŞ

Koleksiyon pazarlarında sınırlı üretim ürünleri ya da artık üretimi gerçekleştirilmeyen ancak belirli bir dönem her evde kullanılan ürünler dikkat çekiyor. Antika ticareti yapan uzmanlar evlerde bulunan belirli porselen takımların da bu şekilde koleksiyon değeri kazandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre ülkemizde 1970-1990 yılları arasında üretilen ve hemen her eve girmiş olan belirli porselen takımlar antika piyasasında çok ciddi rakamlardan alıcı bulabiliyor.

ANTİKA PAZARININ GÖZDESİ OLABİLİR

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de antika pazarları ve koleksiyoncular arasında değerli görülen bazı porselen ürünler var. Bu ürünler içerisinde de en ilgi çekenleri işin uzmanları tarafından açıklandı. Eski tip Avrupa üretimi porselen takımları Türkiye'de özellikle antika pazarlarında ilgi çekiyor.

Türkiye'de antika pazarlarında sık sık araştırılan ürünler arasında özel üretim eski porselen takımları, Avrupa üretimi Rosenthal, Bavaria ve Limoges porselenleri, altın yaldızlı veya el boyaması klasik servis setleri, 12 kişilik takım halinde korunmuş vitrinlik porselenler ve eski tip kahve fincanları oluyor.

400 BİN TL'DEN ALICI BULUYOR

Ülkemizde özellikle 197-1990 yılları arasında üretilmiş ve iyi şekilde korunmuş porselen takımları yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Kırık olmayan, tam set halinde ve iyi korunmuş porselen takımları için alıcılar 10 bin dolar yani 400 bin TL'nin üzerinde ücretler ödeyebiliyor.

DURUMUNUN İYİ OLMASI GEREKİYOR

Porselen takımları, çorba kaseleri, kahve fincanları ve bu gibi porselen eşyaların yüksek fiyatlardan alıcı bulmasını sağlayan da bazı kriterler var. Porselen takımların eksik parçasının olmaması gerekiyor. Ayrıca kırık, çizik ya da eskime belirtileri de değerin düşmesine yol açan nedenler. İyi korunmuş ve tam haldeki takımlar ise antika pazarlarında yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.