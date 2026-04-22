Yetkililerin aktardığına göre evin farklı noktalarına yerleştirilmiş kaplar ve gizli bir kasa içinde toplam değeri 600 bin euronun üzerinde olan altın ele geçirildi. Bu keşif, kısa sürede bölgede büyük yankı uyandırdı.

Bulunan altınların, evin eski sahibine ait olduğu ve uzun yıllar boyunca kimse tarafından fark edilmeden saklandığı düşünülüyor. Özellikle bazı parçaların dikkatlice gizlenmiş olması, saklama işleminin bilinçli şekilde yapıldığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür saklamaların geçmişte ekonomik belirsizlikler ya da savaş dönemleri nedeniyle sıkça tercih edildiğini belirtiyor. Değerli eşyaların ev içinde gizli bölmelere yerleştirilmesi, o dönemin yaygın yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Olayın ardından küçük kasabada adeta hareketlilik yaşanırken, keşfin yasal süreci de gündeme geldi. Yetkililer, bulunan altınların kime ait olacağı ve nasıl değerlendirileceği konusunda incelemelerin sürdüğünü açıkladı.