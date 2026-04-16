İngiltere’de “en yalnız ev” olarak anılan sıra dışı mülk satışa çıkarıldı. 925 bin sterlin (yaklaşık 38 milyon TL) fiyat etiketiyle alıcı bekleyen bu iki odalı ev, yalnızca bir konut değil, aynı zamanda 1.546 dönümlük dev bir adanın da sahibi olma fırsatı sunuyor. En dikkat çekici detay ise en yakın komşunun bile başka bir adada yaşıyor olması.

Söz konusu mülk, İskoçya açıklarında yer alan Soay Adası üzerinde bulunuyor. Adaya ulaşmak oldukça sınırlı. Skye Adası’ndaki Elgol köyünden kalkan tekneler dışında bir ulaşım seçeneği yok. Bu da bölgeyi tamamen şehir hayatından kopmak isteyenler için adeta izole bir sığınak haline getiriyor.

ADADA SADECE 3 KİŞİ YAŞIYOR

Soay Adası’nın en ilginç yönlerinden biri neredeyse hiç insan nüfusuna sahip olmaması. 2022 verilerine göre bölgede yalnızca 3 kişinin yaşadığı biliniyor. Adanın büyük kısmında insanlardan çok doğa ve yaban hayatı hüküm sürüyor.

Adada insanlardan ziyade kızıl geyikler ve yüzyıllardır bölgede varlığını sürdüren Soay koyunları yaşıyor. Hatta adanın ismi bile Eski Nors dilinden geliyor ve “Koyun Adası” anlamını taşıyor. Bu yönüyle ada, adeta doğal bir vahşi yaşam alanı görünümü sunuyor.

DOĞAYA İÇ İÇE BİR YAŞAM SUNUYOR

Ada, doğal göletleri (loch) ile biliniyor ve özellikle alabalık avı yapmak isteyenler için cazip bir ortam sunuyor. Ayrıca doğal limanı sayesinde yelken ve deniz tutkunları için de önemli bir potansiyele sahip.

EVİN YENİLENMESİ GEREKİYOR

Satışa çıkarılan taş ve arduvaz yapılı ev, yaklaşık 1,5 katlı bir yapıdan oluşuyor. Alt katta iki ayrı oturma alanı bulunurken, üst katta iki yatak odası ve bir banyo yer alıyor. Öte yandan emlak şirketi, yapının tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu da özellikle belirtiyor.

Bu sıra dışı mülk, fiyatıyla da dikkat çekiyor. Aynı bütçeyle İstanbul Bağdat Caddesi gibi bölgelerde lüks bir dubleks daire almak mümkünken, bu seçenek bir evin yanında neredeyse tüm bir adayı sunmasıyla öne çıkıyor.