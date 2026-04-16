Karıncalar genellikle yiyecek kokularını takip ederek yaşam alanlarına yöneliyor. Özellikle mutfak ve gıda bulunan bölgeler, karıncaların en sık tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak bazı doğal kokular, karıncaların iz bulmasını zorlaştırıyor.

Uzmanlar, limon suyu ve sirkenin güçlü kokusunun karıncaların yönünü şaşırttığını ifade ediyor. Bu kokular, karıncaların bıraktığı izleri bozuyor ve aynı yolu tekrar bulmalarını engelliyor.

NASIL UYGULANIR?

Bir sprey şişesine eşit miktarda su ve sirke koyun. İsterseniz limon suyu da ekleyin. Karışımı iyice çalkalayın.

Hazırladığınız karışımı kapı eşiklerine, pencere kenarlarına, duvar diplerine ve mutfak tezgahı çevresine sıkın. Özellikle karıncaların yürüdüğü hatların üzerine uygulayın.

Bu işlemi düzenli olarak tekrarlayın. Aynı zamanda açıkta yiyecek bırakmayın ve kırıntıları temizleyin.

Uzmanlara göre bu basit yöntem, karıncaların eve girişini büyük ölçüde azaltıyor ve doğal bir çözüm sunuyor.