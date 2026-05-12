İspanya'da yerel yönetimler, şehirlerin genel görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle balkonlarda çamaşır kurutulmasını "toplum karşıtı davranış" kapsamına aldı. Özellikle Murcia eyaletine bağlı Lorca şehrinde belediye meclisi tarafından kabul edilen kararnamede, dış cepheden görülecek şekilde çamaşır asanlara ihlalin boyutuna göre 151 Euro ile 1.500 Euro arasında cezalar kesileceği açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ VURGUSU

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, bu adımın binaların ve sokakların genel algısını iyileştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle atıldığını bildirdi. Gil, balkonların ve sokaktan görünen diğer unsurların durumunun şehrin imajını doğrudan etkilediğini, bu kararnamenin toplumda örnek teşkil edecek davranışları teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti. Kararın temelinde binaları ve çevreyi görsel hasardan koruma isteğinin yattığı belirtildi.

YASAKLAR ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Uygulama İspanya genelindeki diğer turistik ve merkezi şehirlerde de benzer şekilde yürürlüğe konuldu. Galiçya bölgesindeki Vigo kasabasında sokaktan görülen balkonlara çamaşır asmak, eşya silkelemek veya yer temizleme ürünlerini sokağa akıtmak gibi eylemler için 750 Euro üst sınırı belirlendi. Benzer bir düzenleme Katalonya'nın başkenti Barselona'da da son aşamaya getirildi. Barselona'da binaların estetiğini koruma planı çerçevesinde sokakta çamaşır asmanın cezası yine 750 Euro olarak öngörülüyor.

Katalonya özerk bölgesinin diğer önemli şehirleri olan Lleida, Tarragona ve Girona'da da balkon kullanımına ilişkin özel yasal kısıtlamalar bulunuyor. Başkent Madrid'de ise şehir planlama yönetmelikleri uyarınca çamaşır iplerinin doğrudan balkonlara monte edilmesi yasaklanırken, çamaşırların sokaktan görülmesini engelleyecek özel koruma sistemlerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Yetkililer, bu önlemlerin kentsel peyzajı korumak ve şehirlerin turistik değerini artırmak amacıyla titizlikle uygulanacağını vurguladı