Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin dış cephesini boyayan N.E. (57), arka bahçede siyah renkli bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açıp kontrol eden N. E., içerisinde uzun namlulu silahlar olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇANTADAN CEPHANELİK ÇIKTI

İhbar üzerine adrese gelen polis, bahçe çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sokak giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde çantada 3 kalaşnikof, 3 şarjör ve 2 el bombası bulunduğu öğrenildi.

Ele geçirilen mühimmat polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Polis ekipleri, silah ve mühimmatın bahçeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.