Her daim kazandırması nedeniyle “güvenli liman” olarak görülen altın, son günlerde düşüş trendine girdi. Piyasalardaki bu gerilemeye rağmen uzmanlar, 2026 yılı sonunda altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği görüşünde birleşiyor. Yıl boyunca dalgalı bir seyir beklenirken, uzun vadede altının kazandıracağı yönündeki beklenti güçlü kalmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzmanların bu öngörülerini dikkate alan yatırımcılar, ellerindeki altın için daha yüksek seviyeleri beklerken dikkat çekici bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlara göre bir vatandaş, sahip olduğu evi satarak yaklaşık 1 kilo altın aldı.

AİLESİYLE KİRAYA YERLEŞTİ

Evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen vatandaşın, bu yatırım hamlesi sonrası ailesiyle birlikte kiraya taşındığı ifade edildi. Yatırım tercihini altından yana kullanan vatandaşın, fiyatların ilerleyen dönemde yükseleceğine inandığı ve bu doğrultuda hareket ettiği aktarıldı.

'DALGA GEÇENLERİ İLERİDE GÖRECEĞİM'

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara da yanıt verdiği öne sürülen vatandaşın iddialı sözleri dikkat çekti.

Vatandaşın, “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dediği iddia edildi.