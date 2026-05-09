Enerjiyi temizlemek ve şans çekmek amacıyla uygulanan kadim yöntemlerden biri olan defne yaprağı yakma ritüeli, modern dönemde de ilgi görmeye devam ediyor. Ukraynalı molfar Maksym Gordeev, bu uygulamanın püf noktalarını ve etkilerini paylaştı.

Eski inanışlara göre defne yaprağı, sadece mutfaklarda kullanılan bir baharat olmanın ötesinde, evin atmosferini ve bireyin içsel durumunu değiştirme gücüne sahip "sihirli bir araç" olarak kabul ediliyor. Gordeev’e göre, defne yaprağını yakmak çevredeki negatif enerjiyi tamamen yok ederken, finansal enerjinin geri kazanılmasına ve doğru insanların hayata çekilmesine yardımcı oluyor.

RİTÜELİ UYGULAMA ŞEKLİ

Maksym Gordeev, etkili bir sonuç için ritüelin belirli bir disiplinle uygulanması gerektiğini vurgulayarak şu adımları sıralıyor:

İşlem, ara vermeksizin üst üste yedi gece boyunca tekrarlanmalıdır.

Her akşam bir adet defne yaprağının üzerine kişinin kendi ismi yazılır.

İsmin yazıldığı yaprak yakılır.

Yakılan yaprağın külleri pencereden dışarıya savurulur.

7 SAYISININ ÖNEMİ

Gordeev, uygulamanın kesintisiz yapılmasının önemine dikkat çekerek, tek bir gün bile atlanması durumunda döngünün bozuldunu ve işleme en baştan başlanması gerektiğini belirtti. 7 sayısının kutsal bir döngüyü temsil ettiğini ifade eden molfar, bu sürenin çakraların tamamen temizlenmesi için gerekli olan süreci tamamladığını savunuyor.