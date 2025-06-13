Rüştü-Işıl Reçber çifti 1997 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evlendiklerinde Rüştü 23, Işıl Reçber 18 yaşındaydı...

Tuğana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuk sahibi olan ünlü çift, önceki gün evliliklerinin 28'inci yılını kutladı.

"DAHA ÇOCUKTUK"

Bir hayli mutlu olan Işıl Reçber sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama fotoğrafına "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" notunu düştü.

Bu anlamlı mesaj, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"EŞİNİZ İLE EMPATİ KURUN"

Işıl Reçber daha önce yaptığı bir açıklamada "Rüştü'nün tavrı, davranışı hâlâ beni etkiliyor. Uzun ve mutlu ilişkinin sırrı da şu; kendinize yapılmasını istemediğinizi partnerinize yapmayın, eşiniz ile empati kurun. Birbirinize değer verdiğinizi hissettirin. Ufacık jestler aşkı diri tutar, sevginiz zedelenmez" demişti.