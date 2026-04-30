Doğa ana yine çözümünü sundu: "Mucize Ağaç" olarak bilinen Moringa, şimdi de modern dünyanın en büyük kabusu olan mikroplastiklere karşı savaşıyor. Brezilya ve İngiltere'den bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, bu ağacın tohumlarının içme suyundaki mikroplastikleri temizlemede kimyasal maddeler kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

MODERN BİLİMİN RADARINDA

Binlerce yıldır antik Yunanlar, Romalılar ve Mısırlılar tarafından suyu arıtmak için kullanılan Moringa (Moringa oleifera) ağacı, modern bilimin radarına girdi. Nisan ayında yayımlanan araştırmaya göre, bu hızlı büyüyen ağacın tohumları, sudaki mikroplastikleri mıknatıs gibi çekip toplama özelliğine sahip.

GÖRÜNMEZ TEHLİKEYE DOĞAL KALKAN

Mikroplastikler artık her yerde; Everest'in zirvesinden beynimize, kanımızdan içme suyumuza kadar sızmış durumdalar. 2024 yılında yapılan bir çalışma, dünya genelindeki musluk sularının %83’ünde mikroplastik bulunduğunu gösterdi. Moringa tohumları tam bu noktada devreye giriyor ve sudaki bu küçük parçacıkları birbirine yapıştırarak (pıhtılaştırarak) filtrelenmelerini sağlıyor.

KİMYASALLARA DOĞAL RAKİP GELİYOR

Araştırmacılar, içme sularında en sık rastlanan ve en tehlikeli plastik türlerinden biri olan PVC mikroplastikleri üzerinde testler yaptı. Sonuçlar ise büyüleyici.Moringa özü musluk suyundaki mikroplastikleri temizlemede %98,5 oranında başarı sağladı. Bu başarı oranı, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirilen alüminyum sülfat (şap) ile neredeyse aynı seviyede.

Bilim insanlarına göre Moringa tohumlarını kullanmanın kimyasallara göre üç dev avantajı var. Bunlardan ilki zehirsiz olması. Moringa alüminyum gibi yüksek dozlarda sinir sistemine zarar verme riski taşımaz. Bir diğeri atık bırakmaması. Doğada çözünebilir, çevre dostudur ve arıtma işlemi sonrası büyük miktarda zehirli çamur oluşturmaz. Ayrıca sürdürülebilirdir. Madencilik gerektirmez, ağaçtan toplanır.

1 TOHUM 10 LİTRE SUYU TEMİZLİYOR

Her mucizenin bir sınırı var; bir adet Moringa tohumu yaklaşık 10 litre suyu temizleyebiliyor. Bu, devasa şehir arıtma tesisleri için şu an zor görünse de, kimyasal temizleyicilere ulaşamayan küçük topluluklar ve ev tipi arıtma sistemleri için kusursuz bir çözüm sunuyor. Bilim insanları şimdi bu yöntemi daha da küçültüp "nanoplastikleri" (plastiklerin en küçük ve en tehlikeli formu) yakalayıp yakalayamayacağını araştırıyor.