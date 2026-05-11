Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye kadar geniş bir coğrafyada günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan çay kültürü, iklim krizi ve küresel ekonomik dalgalanmaların kıskacına girmiş durumda. Christian Aid gibi kuruluşların raporları, Kenya ve Hindistan gibi dev üreticilerin yanı sıra hem İngiltere’deki butik üreticilerin hem de Türkiye’nin Karadeniz havzasındaki çay tarımının ciddi bir kalite ve rekolte tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Artan hava sıcaklıkları ve düzensiz yağış rejimleri, çay bitkisinin ihtiyaç duyduğu hassas dengeyi bozarak yapraklardaki aromatik bileşenlerin kimyasını değiştiriyor. Bu durum, tüketicilerin yıllardır alıştığı o dengeli ve yumuşak içimli çay lezzetinin yerini daha sert, acı ve tutarsız aromaların almasına neden oluyor.

MALİYETİ DAHA DA ARTIYOR

Türkiye özelinde ise Doğu Karadeniz'deki çay bahçeleri, değişen iklim koşulları ve artan zararlı popülasyonuyla mücadele ederken, küresel piyasalardaki yakıt ve gübre maliyetleri de üretim süreçlerini ekonomik olarak zorlaştırıyor. Jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji krizleri, sadece çayın tadını değil, aynı zamanda raftaki etiket fiyatını da doğrudan etkileyerek bu geleneksel içeceği daha maliyetli bir hale getiriyor.

Uzmanlar, çay bitkisinin hayatta kalabilmesi için sadece tarımsal bir dönüşümün yeterli olmayacağını, aynı zamanda küçük ölçekli çiftçiyi koruyan adil fiyatlandırma politikalarına ve iklime dayanıklı yeni üretim tekniklerine acilen yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.