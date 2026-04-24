Çiftin aile arasında gerçekleştirdiği tören büyük ilgi görürken, Demirhan’ın sosyal medya paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.
“Biz sözlendik!!! Tüm ailemizin yanımızda olması beni en mutlu hissettiren şeydi.” ifadelerini kullanan Demirhan’ın paylaşımı yaklaşık 100 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.
İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bir dönem ayrılık yaşamış ancak kısa sürede yeniden bir araya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifiyle gündeme gelen Şengül, böylece ilişkide yeni bir adım daha atmış oldu.
Törende Çağan Şengül siyah takım elbise tercih ederken, Zeynep Demirhan beyaz uzun elbisesiyle dikkat çekti.
Nişan sonrası konuşan Demirhan ise “Hiç bu kadar telaşlı geçeceğini düşünmüyordum. Çoğu zaman telefonumu bile bulamadım. Tebrikleriniz için çok teşekkür ederim” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
