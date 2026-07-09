ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara temaslarında F-35 programına dönüş için yeşil ışık yakmasının ardından S-400’ler için formül aranıyor.

ABD, S-400’lerin elden çıkarılmasını isterken sistemin başka bir ülkeye satılması konusunda kısmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayının gerekeceği belirtiliyor.

ÜÇ FORMÜL MASADA

S-400’ler için Ankara’da 3 formül tartışılıyor. Buna göre S-400’lerin “Yurt dışımdaki bir üsse gönderilmesi, hayati parçalarının çıkarılıp kullanılmaması, Rusya’ya iadesi, ya da S-400 almak için sıra bekleyen Hindistan veya başka bir ülkeye satılması’’ gibi alternatifer gündeme geliyor. S-400’lerin Somali’de Türkiye’nin kuracağı uzay üssüne gönderilmesi konusu da tartışılmıştı.

PLAN ARAYIŞI

Ancak Milli Savunma Bakanlığı, Somali için böyle bir düşünce ve S-400’leri elden çıkarma gündemi olmadığını açıklamıştı.. Ancak değişen şartlar ve Trump’ın son açıklaması ile F-35’e dönüş için yeşil ışık yakmasının yeni planlamaları gerektireceği vurgulanıyor.

Yaptırım kalkarsa 41 adet F-35 gelir

Türkiye, Temmuz 2019’da ABD’ye 1.4 milyar dolar ödediğimiz F-35 programından çıkarılmış ve ABD Kongresi’nin CAATSA yaptırımlarına takılmıştı. CAATSA Rus savunma sektörü ile ilişkili ülkelere yaptırım, ambargo ve yaptırım öngörüyor. Yaptırım kalkarsa 41 adet F-35 alınacak. Daha önce bağlantısı yapılan 44 adet İngiliz Eurofighter savaş uçağı alımı ve ABD’den 40 F-16 ile 125 uçak daha filoya katılacak.

S-400 sistemini neden almıştık?

2016 yılında Güneydoğu’daki Patriot bataryaları Hollanda tarafından geri çekilince hava savunmasında boşluk doğdu. Türkiye balistik füze tehdidine karşı Patriot bataryaları istedi. Ancak ABD olumsuz yanıt verdi. Türkiye Rusya’ya yöneldi. Savaş uçakları, radar tespit, keşif ve kontrol uçakları, balistik füzeler, hipersonik hedefler ve gelişmiş hava saldırı araçlarını imha kabiliyeti ve 400 kilometre menzili olan ve 500 kilometreden de tehdidi algılayan S-400 sistemi 2.5 milyar dolara satın alındı.