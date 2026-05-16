Manchester City, FA Cup finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 72. dakikasında Haaland'ın pasında topu ağlara gönderen Semenyo, Manchester City'ye galibiyeti getirdi. Manchester City sezonun ilk kupasında Arsenal'ı İngiltere Lig Kupası finalinde yenmişti. Mavi beyazlılar, ikinci kupasını da kazandı.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola ise Manchester City kariyerindeki 20. kupasını kazanırken kariyerindeki 41. kupayı kazandı.