Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bulunan bir tuz fabrikasında meydana gelen iş kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatı montajında çalışan 48 yaşındaki Ozan T., çalışma sırasında dengesini kaybederek yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Delice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Ozan T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.