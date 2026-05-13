Bir zamanlar dayanıklılık ve güvenliğin sembolü olarak görülen Saab markasının İsveç’in Trollhattan kentindeki eski üretim tesisinde kalan son araçlar da satışa çıkarılıyor. Açık artırma, markanın mirasını sürdürmeye çalışan NEVS için de resmen son perde olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ HAYALİ YARIM KALDI

Saab’ın çöküşünün ardından kurulan NEVS, ağırlıklı olarak eski Saab mühendislerinden oluşuyordu. Şirket, Çin merkezli Evergrande Group desteğiyle elektrikli ve otonom otomobil projelerine yönelmişti ancak Evergrande’ın yaşadığı mali kriz, NEVS’in geleceğini de derinden etkiledi.

Şirketin öne çıkan projelerinden biri olan Emily GT, modern Saab ruhunu yeniden canlandıran bir model olarak dikkat çekmişti. Saab’ın klasik tasarım anlayışını modern çizgilerle birleştiren sedan, tekerlek içi elektrik motorlarıyla otomobil dünyasında büyük ilgi toplamıştı. Pek çok otomobil meraklısı, bu modeli “günümüz Saab’ı” olarak yorumluyordu.,

SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Araçlar, 21 Mayıs’tan itibaren İsveç merkezli açık artırma platformu Klaravik üzerinden rezerv fiyat olmadan satışa sunulacak. Saab hayranları ve koleksiyonerler ise 30 Mayıs’ta Trollhattan fabrikasını ziyaret edebilecek. Açık artırmalar da aynı gün tamamlanacak.

AÇIK ARTIRMADA HANGİ ARAÇLAR SATILACAK?

Açık artırmada toplam sekiz araç yer alıyor. Bunların yedisi Saab 9-3 modellerinden oluşurken, biri de Evergrande tarafından geliştirilen Hengchi 5 modeli olacak.

Satış listesinde bulunan Saab 9-3’lerin üçü, 2014 yılında üretilen ön seri üretim araçlardan oluşuyor. Diğer modeller ise NEVS’in Çin pazarı için geliştirdiği elektrikli prototipler olarak öne çıkıyor. Koleksiyonda ayrıca menzil uzatıcı hibrit sisteme sahip özel bir test aracı da bulunuyor.