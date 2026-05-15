İddiaya göre olay, Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Dün öğle yemeğinde karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tüketen bazı işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve çeşitli rahatsızlık şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan işçilerin bir kısmı Ulubey’deki, bir kısmı ise Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bazı çalışanların taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.