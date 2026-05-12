Dolandırıcılar, Facebook’un resmi destek ekibi gibi davranarak kullanıcılara mesaj gönderiyor. Mesajlarda genellikle “Topluluk kurallarını ihlal ettiniz”, “Hesabınız askıya alınacak” ya da “24 saat içinde doğrulama yapın” gibi ifadeler yer alıyor. Kullanıcılardan ise verilen bağlantıya tıklamaları isteniyor.

TEK TIKLA HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Uzmanlara göre mesajdaki bağlantıya tıklayan kişiler, Facebook’a benzeyen sahte giriş sayfalarına yönlendiriliyor. Kullanıcı adı ve şifresini giren kişilerin hesap bilgileri doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor.

Bazı durumlarda saldırganların sadece hesabı ele geçirmekle kalmadığı, aynı zamanda bağlı reklam hesaplarına erişerek maddi zarar oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle işletme sayfası yöneten kullanıcıların daha büyük risk altında olduğu ifade ediliyor.

RESMİ DESTEK MESAJI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Dolandırıcılık mesajlarının en dikkat çekici yanı ise profesyonel hazırlanmış olmaları. Sahte profil fotoğrafları, Facebook logosu ve resmi dil kullanıldığı için birçok kişi mesajın gerçek olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar, Facebook’un hesap kapatma veya doğrulama işlemleri için Messenger üzerinden şifre isteyen mesaj göndermediğini özellikle vurguluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların gelen bağlantılara doğrudan tıklamaması gerektiğini belirtiyor. Hesapla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol etmek isteyen kişilerin yalnızca Facebook uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden giriş yapması öneriliyor.

Ayrıca iki aşamalı doğrulama sisteminin aktif edilmesi ve bilinmeyen hesaplardan gelen mesajların şikayet edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Özellikle son haftalarda Avrupa’daki kullanıcıları hedef alan benzer saldırıların ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.