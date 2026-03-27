Ticaret Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada paylaşılan biber fiyatlarına ilişkin iddialar üzerine hızlı bir şekilde denetim süreci başlattı. Yapılan incelemelerde özellikle ürün fiyatlarının üretim ve toptan aşamasında gerçeğe aykırı şekilde düşük gösterildiği belirlendi.

Denetimler sonucunda, biber fiyatlarının Antalya halindeki işlem değerlerinin daha yüksek olmasına rağmen bazı üretici, komisyoncu ve aracı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda firmaların rüsum ve stopaj vergisi başta olmak üzere çeşitli vergilerden kaçınmak için fiyatları düşük gösterdiği ortaya kondu.

Söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmaların tespit edildiğini açıklayan Bakanlık, gerekli işlemlerin yapılması için dosyaların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na iletileceğini bildirdi.

YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRALIK PARA CEZASI

Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada yüksek fiyatlarla sattığı belirlenen bir market hakkında da işlem başlatıldı. İlgili işletme, kendi beyanları esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilirken, mevzuat kapsamında üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarını bozucu uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini vurgulayarak, tüketiciyi mağdur eden hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını çizdi.