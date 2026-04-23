Merkez Bankası (TCMB), nisan toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Böylece İran savaşı gölgesinde geçen ikinci toplantıda da faiz değişmedi. Faiz koridoru yüzde 35.50 - 40 aralığında korundu. Metinde enflasyonda yukarı, iktisadi faaliyette aşağı yönlü riskler öne çıktı.

Martta gerileyen enflasyon ana eğiliminin nisanda yeniden artacağına işaret edildi. TCMB, savaşın başlamasıyla martta bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermiş, fonlamayı faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40’tan yapmaya başlamıştı. Mevcut durumda da fonlamanın ağırlıklı olarak gecelik kanaldan yüzde 40 seviyesinde sürmesi bekleniyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise “Politika faizi yüzde 37’de ama uygulamada faiz yüzde 40. Faiz illüzyonuna devam” yorumunu yaptı.

HEDEF İÇİN MESAJ YOK

ABD-İsrail’in Orta Doğu’da başlattığı savaşın enerji fiyatlarında yarattığı artış ve oynaklığa dikkat çekilerek, bunun hem maliyet kanalı hem de iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede, “Merkez Bankası faize dokunmadan Körfez’deki savaşın ‘ikincil etkilerini bekleyeceğim’ diyor. Peki tutmayacak hedef için neden mesaj yok?” ifadelerini kullandı.

İndirim döngüsüne dönüş zor

Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, yeniden faiz indirim döngüsüne dönüşün yılın ikinci yarısına kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. TCMB faiz kararı notunda, “Bir sonraki toplantı 11 Haziran’da. 14 Mayıs’taki Enflasyon Raporu’nda yapılacak değerlendirme belirleyici olacak” ifadeleri kullanıldı.