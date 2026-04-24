Türk–Arap ortak yapımı “Soy” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve uluslararası ekibiyle dikkat çekerken ilk okuma provası da gerçekleştirildi. Proje, şimdiden sinema dünyasında merak uyandıran yapımlar arasında yer aldı.

Senaryosunu Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz’ın kaleme aldığı filmin ilk okuma provası dün gerçekleştirildi. Türk–Arap ortak yapımı olan projeye, Turki Al-Sheikh ile Saner Ayar ortak oluyor. Al-Sheikh, filmin başrol oyuncuları Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.





Paylaşımında “Sevgili oyuncularımız Farah ve Barış… Türkiye’deki ilk filmim ‘Soy’un hazırlıklarına başladılar. Daha büyük sürprizler yolda” ifadelerini kullanan Al-Sheikh, projeye dair heyecanını dile getirdi.

Filmin yönetmen koltuğunda ise dünyaca ünlü görüntü yönetmeni ve yönetmen Maxime Alexandre oturuyor. “Soy”, uluslararası kadrosu ve güçlü hikâyesiyle şimdiden dikkat çekiyor.