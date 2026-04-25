Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, yiyecek ve barınak arayışına giren kemirgenler bahçeleri hedef alabiliyor. Uzmanlar sık yaşanan bu duruma pahalı ilaçlar veya sert kimyasallar yerine çok daha basit ve ekolojik bir yöntem öneriyor. Bahçenin belirli noktalarına yerleştirilen tek bir bitki türü, yaydığı yoğun kokuyla davetsiz misafirler için "girilemez" sinyali oluşturuyor.

UZMANLAR TEK BİR BİTKİYİ ÖNERİYOR

Birçok mutfağın vazgeçilmezi olan nane, kemirgen dünyasında tam tersi bir etki yaratıyor. Bahçe uzmanı Luke Newnes, bu bitkinin gücünü şu sözlerle açıklıyor:

"Farelerin koku alma duyuları inanılmaz derecede hassastır. Nane bitkisinin, özellikle sıcak havalarda salgıladığı yoğun mentol kokusu onlar için o kadar keskin ve bunaltıcıdır ki, bu kokunun olduğu alanlarda barınmaktan kelimenin tam anlamıyla nefret ederler."

GÖRDÜKLERİ AN KAÇIYORLAR

Haşere kontrol uzmanı William Puricelli'ye göre, nane kokusu farelerin navigasyon yeteneğini bozuyor.

Fareler yollarını bulmak ve birbirlerinin izini sürmek için koku duyularını kullanırlar. Nanenin yoğun aroması bu koku izlerini bir sis perdesi gibi örterek, farelerin o bölgede kendilerini güvende hissetmelerini engeller ve onları hızla uzaklaşmaya zorlar.

Daily Express'te yer alan haberde, peyzaj uzmanı Loren Taylor, bu bitkisel kalkanı oluştururken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktalara değiniyor.

-Nane çok hızlı yayılan bir bitki olduğu için bahçenin kontrolünü ele geçirebilir. Bu yüzden doğrudan toprağa ekmek yerine saksılarda yetiştirmek daha akılcıdır.

-Saksılarınızı evin giriş noktalarına, veranda köşelerine ve kompost alanlarının yakınına yerleştirin.

-Bitki gürleştikçe yayılan koku yoğunluğu artar ve evinizin çevresinde adeta görünmez bir "koku duvarı" örülmüş olur.