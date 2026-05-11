Geçen hafta Fas’ta düzenlenen bir eğitim tatbikatı sırasında kaybolan iki ABD askerinden birinin cansız bedeni bulundu.

ABD Ordusu hayatını kaybeden askerin Richmond doğumlu 27 yaşındaki Teğmen Kendrick Lamont Key Jr. olduğunu duyurdu.

Faslı arama-kurtarma ekibi Key’in naaşını iki askerin 2 Mayıs tarihinde kaybolduğu uçurumların yakınındaki kıyı şeridinde tespit etti.

Key'in Tugay Komutanı Tuğgeneral Curtis King "Askeriminizin ailesi, arkadaşları ve silah arkadaşlarıyla gönül dayanışması içindeyiz. 10. Ordu Hava ve Füze Savunma Komutanlığı ailesi olarak kederliyiz. Askerimizin hayatını ve hizmetini hürmetle anarken birbirimize ve Teğmen Key’in ailesine destek olmayı sürdüreceğiz" sözleriyle askerin ölümünü duyurdu.

Bölgedeki arama çalışmaları diğer kayıp askeri bulmak amacıyla havadan ve denizden sürdürülüyor.

GÜN BATIMINI İZLEMEK İÇİN GİTTİLER, GERİ DÖNEMEDİLER

Olay gün batımını izlemek için yürüyüşe çıkan askerlerden birinin okyanusa düşmesiyle başladı.

Gruptaki diğer askerler arkadaşlarını kurtarmak amacıyla kemerlerini birleştirerek bir insan zinciri oluşturmaya çalıştı.

Bu çaba sonuç vermeyince askerlerden biri yüzme bilmeyen meslektaşını kurtarmak için düşünmeden okyanusa atladı.

Dev bir dalganın askere çarpması üzerine üçüncü bir asker daha yardıma gitti ancak sadece bu son asker kampa tek başına geri dönebildi.

Teğmen Key’in ilk düşen asker mi yoksa kurtarma amacıyla suya atlayan kişi mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

African Lion 2026 tatbikatı kapsamında bölgede bulunan Key’in naaşı otopsi işlemlerinin ardından ülkesine nakledilecek.

NATO müttefikleri ve Afrika ulusları arasındaki operasyonel bağları güçlendirmeyi hedefleyen bu tatbikat kıtanın en büyük askeri etkinliği olarak biliniyor.