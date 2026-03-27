İstanbul Fatih'te alışveriş yapan bir müşteri, para üstünün yanlış verildiğini öne sürerek iş yeri sahibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, kısa süre sonra yüzünü gizlemiş halde elinde bıçak ve silahla geri döndü.
Bakkal sahibiyle şüpheli arasında dükkanın içinde arbede yaşandı. Şüpheli elindeki bıçakla dükkan sahibine saldırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Yapılan incelemelerde saldırganın olay sırasında kullandığı silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bakkalla ilk tartışması, ardından elinde bıçak ve oyuncak silahla dükkana yeniden gelerek saldırmaya çalışması ve kaçış anları yer aldı.