Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, aldığı galibiyetle zirve yarışında dengeleri de bozdu. Topladığı 63 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk yarışına dahil oldu. Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti. Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 28. hafta sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ardından averajla üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk yarışı içinde olmayı başardı. 4 sezon sonra şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.