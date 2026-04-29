Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çekilen videoların ardından popülaritesi artan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç verilerine ulaştı. TikTok üzerinde gerçekleştirdiği son canlı yayında 42 dakikada 323 bin TL’den fazla hediye toplayan Soydaş, eş zamanlı olarak Instagram’da başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de 560 bin TL barajını aştı. Toplam kazancın iki gün içerisinde 880 bin TL seviyesini geçmesi sosyal medya gündeminde ilk sıraya yerleşti.

TİKTOK CANLI YAYININDA 42 DAKİKADA 323 BİN TL

Said Hatipoğlu ile ilişki iddialarını yalanlamasının ardından takipçi etkileşimi hızla yükselen Soydaş, TikTok canlı yayınında izleyicilerden gelen dijital hediyelerle 42 dakikada 323 bin 330 TL topladı. Yayındaki saniyelik kazanç oranları dijital içerik üreticileri arasında yeni bir rekor olarak değerlendirildi. Fenomen, yayına gösterilen yoğun ilginin ardından içerik üretimini çeşitlendireceğini duyurdu.

INSTAGRAM ABONELİK SİSTEMİYLE 560 BİN TL EK GELİR

TikTok kazancının yanı sıra Instagram’daki "Abonelik" özelliğini de devreye alan Fatma Soydaş, 59,99 TL’lik aylık katılım ücreti üzerinden kısa sürede yüksek kullanıcı sayısına ulaştı. Verilere göre, sisteme sadece iki gün içerisinde 9 bin 338 kişi abone oldu. Bu katılım oranı, Soydaş’ın sadece Instagram abonelikleri üzerinden 560 bin 186 TL ek gelir elde etmesini sağladı.

ABONELİK SİSTEMİ NEDİR?

Instagram tarafından belirli kriterleri (10 bin takipçi, 18 yaş sınırı, profesyonel hesap) karşılayan içerik üreticilerine sunulan bu sistem; özel hikayeler, canlı yayınlar ve rozet uygulamalarını kapsıyor. Said Hatipoğlu ile çektiği video akımı sonrası popülaritesini bu alana kanalize eden Soydaş'ın, Kur’an-ı Kerim okuduğu anları paylaştığı içerikler de bu büyümede etkili oldu. Toplamda iki gün içinde elde edilen gelir, dijital ekonomi ve fenomen kazançları tartışmalarını yeniden başlattı.