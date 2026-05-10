Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 26. kez kupayı müzesine götürmenin sevincini yaşarken, kutlamaların yankısı Avrupa sınırlarını aştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görkemli şampiyonluk görselleri, dünya futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan Jhon Duran'ın markajına girdi.

Aston Villa forması giyen Kolombiyalı forvet, Galatasaray’ın kupa sevincini paylaştığı gönderiyi beğenerek bir anda Türk futbol gündem oldu.

FENERBAHÇE UZUN SÜRE PEŞİNDE KOŞMUŞTU

Jhon Duran’ın bu hamlesi, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Bilindiği üzere sarı-lacivertli yönetim, golcü oyuncuyu transfer etmek için uzun süre uğraş vermiş ve Avrupa basınında bu transfer harekatı geniş yer bulmuştu.

Bu etkileşim, transfer sezonu öncesinde "Duran, Galatasaray’a mı göz kırpıyor?" sorularını beraberinde getirdi.