Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir bilimsel çalışma, Dünya'nın ısınma hızının 2015 öncesi döneme kıyasla neredeyse 2 katına çıktığını kanıtladı.

Uzmanlar, %98'in üzerinde bir istatistiksel kesinliğe sahip bu ivmelenmenin, insanlığı kritik 1,5 °C eşiğini beklenenden çok daha erken aşma tehlikesiyle baş başa bıraktığı konusunda uyarıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, gezegenimizin ısınma grafiği radikal bir kırılma yaşıyor.

1970 - 2015 Dönemi: Ortalama sıcaklık artış oranı on yılda sabit olarak yaklaşık 0,2 °C seviyesindeydi.

Günümüz (2015 Sonrası): Bu artış oranı dramatik bir ivmeyle on yılda yaklaşık 0,35 °C'ye ulaştı.

Tarihte kayıtlara geçen en sıcak on yılın tamamı 2015'ten sonra yaşandı. Özellikle 2023 ve 2024 yılları, gezegenin gördüğü en sıcak yıllar olarak tarihe geçti.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN ÇÖKÜŞ RİSKİ

2024 yılında küresel ortalama sıcaklık geçici olarak 1,5 °C sınırını aştı. Her ne kadar Paris Anlaşması'na göre bu sınırın "resmen" aşılmış sayılması için 20 yıllık bir ortalama gerekse de; araştırmacılar mevcut ivmenin, 1,5 °C hedefini 2030'dan çok daha önce, kalıcı olarak yıkabileceğini belirtiyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından istatistikçi Grant Foster, verilerin netliğine dikkat çekerek, "2015'ten bu yana küresel ısınmada önemli bir ivmelenme olduğunu artık büyük bir kesinlikle gösterebiliyoruz" dedi.

Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Stefan Ramstorf ise durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Eğer fosil yakıt emisyonlarını sıfıra indirirsek ısınma durur. Ancak, halihazırda meydana gelen ısınma, insan zaman ölçeklerinde muhtemelen geri döndürülemez."

KIYI ŞERİTLERİ BEKLENENDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKEDE

Hızlanan bu ısınma sadece termometrelerde kalmıyor; aşırı sıcak dalgaları, şiddetli fırtınalar ve yıkıcı seller olarak geri dönüyor. Nature dergisinde yayımlanan ek bir çalışma, tehlikenin bir başka boyutunu daha ortaya koydu:

Deniz seviyeleri, kıyı şeritleri boyunca önceki modellerin tahmin ettiğinden ortalama 8-30 cm daha yüksek.

Bu durum, yüz milyonlarca insanın önceden hesaplanandan çok daha büyük ve acil bir risk altında olduğu anlamına geliyor.