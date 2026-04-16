EuroLeague'in 38. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC ASVEL Villeurbanne ekibini deplasmanda 81-76 yenerek normal sezonu galibiyetle noktaladı. Sarı-lacivertlilerde Horton-Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Boston JR da kaydettiği 10 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. EuroLeague'de normal sezon bugün ve yarın oynanacak maçlarla sona erecek ve ilk 6'ya girerek play-off'u garantileyen takımlar belli olacak. Ligi 7,8,9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise kendi aralarında play-out oynayacak ve buradan gelecek iki takım, ligi ilk 2 sırada bitiren takımlarla karşılaşacak.

