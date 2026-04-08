EuroLeague’de normal sezon bitmek üzere. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 37. haftada yarın Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Organizasyonda çıktığı son 7 maçta tek galibiyet alabilen ve çıktığı son 4 maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, uzun süre lider gittiği EuroLeague’de üçüncü sıraya kadar geriledi.

KAZANIRSA BİLETİ KAPACAK

Temsilcimiz parkeden zaferle ayrılırsa, play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir. Kanarya, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti.