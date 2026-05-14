Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, kiralıktan dönecek isimlerle birlikte oldukça kalabalık hale gelen kadrosunu küçültmeyi ve en az 15 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu hamleyle kulüp, yaklaşık 90 milyon Euro'luk ödeme yükümlülüğünden kurtulacak.

TEKLİFLER GELDİ BİLE

Takımdan ayrılması gündemde olan Ederson'un yanı sıra Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Nene, Diego Carlos ve Amrabat için çeşitli kulüplerden transfer teklifleri geldi. Bu oyuncuların satışından minimum 100 milyon Euro bonservis geliri elde edilmesi bekleniyor. Böylece sarı-lacivertliler hem 100 milyon Euro'luk gelir sağlayacak hem de 90 milyon Euro'luk yükümlülükten kurtulacak. Böylece 190 milyon Euro'luk kaynak yaratılacak.