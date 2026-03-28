Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını zora sokan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.

Sarı lacivertli ekip, kadroda yer bulamayan ve daha iyi alternatifleri listede bulunan isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 8 isimle yol ayrımına gitmesi ve 5 ismin durumuna ise sezon sonunda karar vemesi gündemde.

LİSTE HAZIRLANDI

Fenerbahçe'de kiralık olarak farklı takımlara yollanan isimlerin bileti kesildi. Gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan isimlerden Diego Carlos, Sofyan Amrabat ikilisinin talipleri bulunurken Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'in 1 milyon Euro'nun üzerine çıkmayan bir teklif hazırladığı da biliniyor. Ancak gözden çıkarılan Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mimovic, Becao ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sezon sonunda talibi çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Bu sebeple yönetim, 5 ismin menajerine oyuncularına kulüp bulması için talimat verdi.

Sarı lacivertliler 5 ismin durumu içinse sezon sonunu bekliyor. Yerlerine daha alternatifler bulunması halinde Fred, Oğuz Aydın ve Çağlar Söyüncü için karar verecek yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Jayden Oosterwolde ile de yollarını ayırabilir. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisi için de karar sezon sonu verilecek.