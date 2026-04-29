Fenerbahçe’de camia 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kitlendi. Adaylar bir bir adaylıklarını açıklarken, sürpriz bir isimden gece yarısı adaylık açıklaması geldi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran’da yapılacak seçimle ilgili konuştu.

TV100'e konuşan Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim.''