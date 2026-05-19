Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni sezonda sarı-lacivertli takıma yapılacak takviyeleri büyük ölçüde belirledi. Yıldırım’ın seçilmesi halinde öncelikli olarak kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki forvet transferinin tamamlanması hedefleniyor. Güney Amerika ve özellikle Brezilya pazarında yetenekli ve genç oyuncular da takip ediliyor.

BU KADROYA TAKVİYE ŞART

Takımın iyi kadrosu olduğunu ancak eksiklerinin bulunduğunu belirten Yıldırım, “İsmini söyleyemiyorum, çalışma yapıyoruz, isim açıklayamam ama kesin olarak iki santrfor alacağız, belki de üçüncüsünü de alacağız. Diğer takviyeleri de yapacağız. Onlarla da hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız” diye konuştu.

YAPIYI SEL OLUR YIKARIZ

Yıldırım transferin yanı sıra birlik vurgusu yaparken, “Birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. İyi takım yapacağız. Böylece saha dışı mücadele daha kolay olacak. Kendi dönemim dahil, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe’nin adamıyız” dedi