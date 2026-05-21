Sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanırken aynı zamanda takımda kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fred'in görüştüğü takım ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in ülkesine gittiği ve Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in aktardığı habere göre; Fred, Atletico Mineiro'ya transfer olmak için ileri düzeyde görüşmeler yaptı. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve anlaşmanın yapılması bekleniyor.

Brezilya'da ev yaptırdı

Öte yandan Fred'in Belo Horizonte'de bir ev yaptırdığı ve gelecekte ailesiyle birlikte ülkesi Brezilya'ya taşınmayı planladığı da aktarıldı.

2027 yılında sözleşmesi sona erecek Fred'in önümüzdeki yılın sonunda Brezilya'ya dönmeyi planladığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

125 MAÇTA FORMA GİYDİ

125 maçta forma giyen Fred, 12 gol ve 21 asistlik bir katkı sağladı. Fred, 2023 yılında Manchester United'dan 9.7 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.