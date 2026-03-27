Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunda Atletico Madrid'den kiraladığı ve ertesi sezon 8.5 milyon euroya bonservisini aldığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle istenilen istikrarı sağlayamadı. Son iki sezonda 8 farklı sakatlık nedeniyle yaklaşık 30 maç kaçıran tecrübeli stoper için teknik heyetin de sabrı taştı.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde 29 yaşındaki savunmacı için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve uygun seçenek bulunması halinde oyuncuya veda edecek.

Fenerbahçe'de yarım sezonu kiralık olmak üzere 2.5 sezon oynayan Çağlar Söyüncü, 70 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Milli futbolcu ayrıca sakatlıkları nedeniyle 30 maç kaçırdı.