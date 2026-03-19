Fenerbahçe'nin Karagümrük deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardında Başkan Sadettin Saran'ın 'acil' kodu ile görüşmeye çağırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, kritik toplantının ardından kader maçlarına çıkmaya başladı. Verilen ültimatomun ardından hedefini sezon sonuna kadar kayıpsız gitmek olarak belirleyen deneyimli teknik adam, gelecek sezon takımda kendi sistemini kurmayı planlıyor. İLK VEDA EDECEK İSİM NETLEŞTİ Yönetime kapsamlı rapor sunan İtalyan teknik adamın, kendi oyun felsefesine uyum sağlamayan isimlerle yolları ayırarak, transfer döneminde tamamen kendi istediği profillere yönelmek istediği öğrenildi. Yapılacak köklü değişimde ilk bileti kesilen isim milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. Tedesco'nun Oğuz ile birebir görüşerek gelecek sezonun planlamasında kendisine yer olmadığını doğrudan bildirdiği iddia edildi. Bu sezon 33 maçta 1134 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 asistlik skor katkısı üretti.

