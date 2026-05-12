Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında konuk edeceği Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Fenerbahçe Taraftarları, Trendyol Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Başvurular; resmi sitemiz www.fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır."