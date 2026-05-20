Süper Lig'in 2025-26 sezonunun son virajında yaptığı hatalarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve taraftarla arasındaki bağlar kopan Ederson'un Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde yaklaşan başkanlık seçimi aynı zamanda kaleci transferini de etkileyecek. Sarı lacivertliler için İspanyol basınından flaş bir haber geçildi.

İKİ ADAYIN ORTAK HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’de başkan adaylarının ortak hedefi Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak oldu. Sloven file bekçisinin sarı-lacivertlilerin en önemli kaleci adayı olduğu belirtildi.

Bayern Münih ve Inter'in de Jan Oblak'ın peşinde olduğu ancak bu iki kulübün, Sloven eldivenin 10 milyon Euro'luk net ücretini karşılamaktan uzak olduğu aktarıldı.

Yeniden yapılanmaya gidecek olan Atletico Madrid'in, Griezmann'ın ardından Koke'yle birlikte Oblak'a da veda etmeye hazırlandığı belirtilen haberde 33 yaşındaki file bekçisinin güçlü bir proje sunulması durumunda Fenerbahçe forması giyebileceği iddia edildi.