Euroleague’nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Baskonia, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Temsilcimiz karşılaşmadan 82-77’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 22'ye yükseltti ve Euroleague'de zirveye yükseldi.
FENERBAHÇE BEKO: McCollum, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Tarık Biberoviç, Hall 10, Pierre 7, Guduric 10, Zagars 8, Colson 5
BASKONİA: Howard 3, Raieste, Sedekerskis 8, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Forrest 12, Rogkavopoulos 14, Diop 8, Hall 6, Moneke 12, Samanic 6