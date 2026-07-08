Fenerbahçe, Roma ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edilen Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde atağa geçti.

Sarı lacivertliler, vazgeçme aşamasına geldiği ve alternatif isimlerle masaya oturduğu günlerde Marsilya'ya son bir teklif sundu. Gelinen aşama ise taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

EVİ BİLE HAZIR

Fenerbahçe, Greenwood transferi için Marsilya ile 40 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaştı. Fenerbahçe oyuncuya yıllık 8 milyon euro ödeyecek 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

8 milyon euroluk garanti ücretin yanı sıra Greenwood'a bonuslarla beraber ödenecek miktar 10 milyonu bulacak.

MAKAS KAPANDI

Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için bugün Marsilya kulübüne resmi bonservis teklifini sunduğunu ve görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ifade etti. Marsilya yönetiminin kapıyı 50 milyon euro seviyelerinden açtığı bilinirken, Fenerbahçe’nin masaya koyduğu paket bu talebi büyük oranda karşılıyor. Romano’nun aktardığı detaylara göre sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne 40 milyon euronun üzerinde net garanti ücret ve bu rakamı 50 milyon euroya tamamlayacak bonusları içeren teklif paketi sundu.

Sarı lacivertliler, bonusları yüksek tutarak Manchester United'ın alacağı payı azaltmayı ve Marsilya'yı ikna etmeyi hedefliyor.